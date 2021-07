Geen afscheidsfeest, maar rondrit door het dorp om stil te staan bij állerlaatste dag basisschool

video Scootmo­biel belandt onder trein in Oss, bestuurder weet op tijd weg te komen

17 juli OSS - Een scootmobiel is vrijdagavond onder een trein beland op een spoorwegovergang in Oss, ten hoogte van de Heihoeksingel. Dat meldt ProRail in een tweet. Daarbij raakte niemand gewond, de vrouwelijke bestuurder wist net te ontglippen. Het treinverkeer is tijdelijk stopgezet op het traject tussen Den Bosch en Oss.