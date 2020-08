Geen Albufeira, maar lang-leve-de-lol-week langs de Maas

Dat ene Schultenbräu-tentje, een beetje apart van de rest, ja, dat verdient toch wel enige uitleg, lachen deze jongeheren die als De Levensmannen hun eigen Maas-camping runnen. Wat plat gezegd ‘het ketshok’ heet, is amper gebruikt, bekennen ze met vette knipoog. ,,Fijn als je er in de krant bij zet dat - áls er al iets gebeurd is - er vooral veilig gevreeën werd. Zijn onze ouders in ieder geval gerustgesteld”, stelt Bart (18), die meteen ook maar even zijn tot ‘master-bedroom’ omgebouwde paardentrailer showt. ,,Best luxe toch?”

Camping Koeienstront

De mini-camping van de merendeels Megense 17- en 18-jarigen is al een week lang een opvallende verschijning aan de boorden van de Maas, op steenworp afstand van het Maasbommelse pontje. De Levensmannen vieren er (‘wist niet eens dat zoiets een lustrum heet’) voor het vijfde jaar op rij een ruime lang-leve-de-lol-week. Met instemming van de pachtende boer, die alleen maar wil dat er geen zooi wordt achtergelaten. Zonnen, zwemmen, zuipen: da’s ongeveer de drie-ene invulling van hun dagelijkse én nachtelijke uiterwaarde-activiteiten op Camping Koeienstront, zoals ze die op Instagram noemen. ,,Hé, wel mooi driehonderd volgers”, wil Mika (18) graag even kwijt.

De vriendengroep, in de loop der jaren aangevuld met Levensmannen uit Haren, Maasbommel en een enkeling uit Heesch dan wel Oss, zou eigenlijk naar het Portugese Albufeira zijn afgereisd. Ook voor driemaal ‘Z’. Maar ja, corona. En dus runnen de mannenbroeders deze zaterdag alweer een kleine week hun eigen alternatieve Albufeira-camping. Geheel en al ingericht naar eigen inzicht: met puptentjes, een eigen aanlegsteigertje voor de duik in de Maas en links en rechts opgehaalde zitbanken (‘van de oma van Guus’) en stoelen van een via-via-adresje in Haren.

Quote Geen recht­streek­se klachten gehad. Pim (17), Levensman

,,En dat stookhout? Dat heb ik, als enige met aanhangerrijbewijs, opgehaald bij een man die het gratis via Marktplaats aanbood”, weet Bart. ,,Dat was nog een heel gedoe: de eerste keer dat ik met zo’n joekel achter de auto achteruit een smal straatje moest inrijden. Is gelukt, we hebben inmiddels het meeste hout opgestookt.”

‘We doen geen vlieg kwaad’

,,Alleen mogen we de rest niet meer voor een kampvuur gebruiken”, vult Pim (17) aan. ,,We hebben gisteren bezoek gehad van een inspecteur van Rijkswaterstaat, nadat we eerder al de politie mochten begroeten. Die inspecteur wees ons niet alleen op het brandgevaar op deze uiterwaarde, maar benadrukte ook dat het best gevaarlijk is om in de Maas te zwemmen. Nou, geloof me maar, wij pootjebaden een beetje aan de rand van de rivier. Erin, eruit. Trouwens, die politieagenten wezen ons erop dat we vooral geen overlast voor de buurt moesten veroorzaken. Ivar, Guus en Jim zijn toen alle aanwonenden op de dijk gaan bezoeken om uit te leggen wat we precies langs de Maas aan het doen waren. Nee, geen rechtstreekse klachten gehad sindsdien. Maar zeg nou zelf, we doen toch geen vlieg kwaad.”

De Levensmannen kijken met genoegen terug op hun Megense Albufeira-weekje. Vooral de vrijdagmiddagparty, inclusief groenezeephelling vanaf de dijk, was ‘geweldig’. ,,We waren zeker met een man of vijftig”, rekent Jack (18) voor. ,,Volgend jaar maar weer.”