Geen avondklokrellen in deze regio

OSS/HEESCH/UDEN/VEGHEL - De angst voor ongeregeldheden was dinsdag groot, maar de avondklokrellen in deze regio zijn uitgebleven. Her en der was de politie en zelfs de Mobiele Eenheid veelvuldig zichtbaar en hadden met name winkeliers in Heesch, Veghel en Uden uit voorzorg voor rellen maatregelen getroffen. Ook bij sportclubs was dat het geval en werden trainingen afgelast.