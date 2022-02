Geen belang kan ooit zó groot zijn

Wat moet je nog ontroeren als je een oude vrouw hebt gezien die met een gebloemde deken om zich heen geslagen, in paniek zit te bellen op een bankje voor een brandend flatgebouw dat een uur eerder nog haar huis herbergde.

Alle leed is toch futiel als je een man snikkend afscheid ziet nemen van zijn kinderen. Hoe hij huilend het witte mutsje op het hoofd van zijn dochtertje zet voordat ze in een bus stapt met haar broer en haar moeder. Huilend. Niemand weet of ze elkaar ooit weer zien, horen of voelen.

Wat is er nog grappig, als je dit allemaal hebt gezien en gehoord en hebt gevoeld? Hoe kunnen andere mensen dit zien, horen en voelen, wéten, en nóg wat helikopters sturen, nog wat extra bombardementen bevelen, nog wat troepen oproepen?