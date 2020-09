Geen dorpskwis in Berghem: dorp krijgt eigen versie van De Slimste Mens

,,We zijn er heel erg klaar mee, maar het virus helaas nog niet met ons", staat in het bericht. ,,De Bèrgse Kwis is er om mensen samen te brengen, het liefst lekker knus in een huiskamer, garage of complete loods. Met bakjes chips om uit te graaien, appeltaart van oma en de fles op tafel. Hoe sterk ons vertrouwen ook is in het verantwoordelijkheidsgevoel van de Bèrgse mens: wij willen het niet op ons geweten hebben dat onze kwis van Berghem een grote rode stip maakt.”