Geen einde aan onrust in Oss: alwéér een autobrand, Audi A1 in vlammen op

Brandweer redt vrouw midden in de nacht uit sloot in Macharen na ongeluk

6:35 MACHAREN - Een vrouw is in de nacht van woensdag op donderdag door het oog van de naald gekropen nadat zij met haar auto in een sloot belandde in Macharen. De automobiliste raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en eindigde in het water langs de Rottenstraat.