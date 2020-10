Geen intocht in Berghem, maar verlichte drive-in show met pepernoten door een pvc-buis

BERGHEM - Geen verlichte parade door de straten, maar een vaste plek waar auto’s langs kunnen rijden om Sinterklaas te begroeten in Nederland; zo gaat de intocht in Berghem eruit zien. ,,En we garanderen nul contact; de snoepzakken schuiven we door een pvc-buis de auto in.”

De plek waar de Berghse Sint het defilé zal afnemen is de parkeerplaats achter Jumbo aan de Burgemeester van Erpstraat. Bewoners die hem welkom willen heten kunnen daar in optocht aan hem voorbij trekken. Er is een show omheen bedacht, met pieten, de prinsenwagen van carnaval, en heel veel lichtjes. ,,Kijk, het makkelijkste was natuurlijk geweest om te zeggen dat we het dit jaar niet zouden doen’’, zegt Alwin van Dijk van het intochtcomité. ,,Maar dat wilden we niet. Alleen doordat corona weer terug is, kon het niet zoals we het van plan waren. En terwijl we zaten te brainstormen met het comité kwam iemand met dit idee. Niemand mag de auto uit, we garanderen nul contact, en we schuiven de snoepzakken zo vanaf de wagen van de sint door een pvc-buis de auto in. Het wordt toch spectaculair denken we.”

Juist niet op centrale locatie

Het zou voor de hand liggen om de Sint op een meer centrale plaats in het dorp te positioneren, maar dat brengt het gevaar met zich mee dat mensen tóch lopend komen. Daarom houdt de Sint audiëntie aan de rand van het dorp. ,,En voor mensen die geen auto hebben en die Sinterklaas toch willen begroeten regelen we vervoer. We proberen een treintje te regelen, alleen voor kinderen, dat dan vanaf het Mr. Gielenplein gaat rijden, maar we zorgen sowieso dat iedereen die wil kan komen.”

Verkeersopstopping

Vorig jaar werd de Sinterklaasintocht voor het eerst ‘verlicht’, zoals ook de carnavalsoptocht in het dorp dat al jaren is. Ook nu is het plan de parkeerplaats te verlichten, net als de wagen die het podium van de Sint is. Een verkeersopstopping verwachten de organisatoren niet, op 14 november als de Sint aankomt. ,,Er kunnen sowieso veertig of vijftig auto’s het terrein oprijden, en voor de rest hebben we verkeersregelaars die het in goede banen leiden. Misschien gaan we wel met tijdblokken werken. En anders, ach, als er bij Coppelmans een kerstshow is loopt het ook vast op de Kennedybaan.”