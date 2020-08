Geen Living Statues maar Roulette Dagen in hartje Oss

De actie werkt doodeenvoudig. Iedereen die in het laatste weekend van augustus 25 euro of meer uitgeeft bij een winkel in het Osse centrum krijgt een kraskaart. Als na het krassen het woord ‘hoera’ zichtbaar wordt, geeft de kraskaart samen met de kassabon recht op een plekje aan de roulettetafel komende zondag. In totaal kunnen daar wel duizend mensen aanschuiven.