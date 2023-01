Geen onvoorwaardelijke celstraf voor oude inbraken en bedreigingen in Oss, Veghel en Bernheze

DEN BOSCH - Ossenaar L.M. (49) bedreigde en beledigde agenten eind 2016 in Bernheze na een alcoholcontrole, forceerde in april 2017 een hekwerk in Oss, stal in juni van dat jaar een vrachtwagen in Veghel en in augustus jerrycans ontvettingsvloeistof in Raamsdonkveer, en probeerde zonder succes in juli een aanhanger met boot weg te halen in Heeswijk-Dinther.