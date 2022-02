Geen open dag, ouders en kinderen krijgen nu wel mooi VIP-tours door de school: ‘Willen we blijven doen’

Wetenschap voor groep 6: ‘Waarom stinkt de scheet van mijn buurman harder dan de mijne?’

OSS - Met de vraag ‘waarom stinkt de scheet van mijn buurman harder dan de mijne?’, had presentator Boy Vissers, hoofdredacteur van Quest Junior en bekend van TikTok en YouTube, meteen de aandacht van de groep 6-leerlingen. Zij bezochten deze vrijdag in De Lievekamp in Oss de Hoe?Zo!Show.

