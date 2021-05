Geen opname in Inrichting voor Stelselmatige Daders na vernielingen auto’s bij Verdihuis in Oss

Van C. bevond zich op 18 december 2020 in de buurt van het Verdihuis in Oss. Hij was gefrustreerd omdat hij niet voor de deur op zijn vrouw mocht wachten. De man uitte zijn frustratie door met een aansteker diepe krassen te maken op twee geparkeerde auto’s van medewerkers van het Verdihuis. Hij veroorzaakte daarmee ‘materiële schade en overlast’. Volgens de rechtbank sprak zijn handelen van ‘minachting voor andermans eigendom’.

Vermogensdelicten

De man was in het verleden volgens de rechtbank ‘veelvuldig’ veroordeeld voor ‘vermogensdelicten’. Voor vernieling stond hij echter nog niet eerder in het beklaagdenbankje. In een reclasseringsadvies stond ook niets over de kans dat de verdachte opnieuw in de fout zou gaan. De rechtbank concludeerde dat niet vast stond dat de ‘veiligheid van personen of goederen’ oplegging van de zware ISD-maatregel vereiste.