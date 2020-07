Geen Oss City Run in 2020, evenement keert volgend jaar terug

Live via Twitter Toon R. in de rechtbank: ‘Ik was niet op de vlucht, ik zat in Bulgarije’

12:15 DEN BOSCH/OSS - Toon R., de in mei opgepakte neef van Martien R., ontkent dat hij op de vlucht was voor de politie. In de rechtbank van Den Bosch betoogde hij donderdag dat hij in Bulgarije zat en niet terug kon omdat zijn paspoort was ingenomen.