Geen pont, dus klanten recreatieondernemers stranden aan andere kant van de Maas: ‘Daar gaat onze omzet’

Bij droogte hielp het Berghems kerkbe­stuur de gedupeerde boer, de bisschop liet bid­den

‘Ons dorp lijdt verschrikkelijk door de droogte. Het was te hopen dat het toch eens spoedig flink mocht regenen’. Deze ontboezeming had dezer dagen in de krant kunnen staan, maar werd geuit in de zomer van 1922. Nog niet eens de heetste zomer van de twintigste eeuw want die was een jaar eerder.

8 augustus