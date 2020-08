Geen prins carnaval in Heesch dit jaar

Volgens de carnavalsstichting vergen de verkiezing en voorbereiding van de nieuwe prins een lange aanloop, die nu al zou moeten beginnen. Daarom is in een ingelaste bestuursvergadering nu al de knoop doorgehakt om geen nieuwe prins te installeren.

Omdat heel onzeker is op welke wijze het carnaval dit jaar gestalte krijgt, in verband met de restricties rond het coronavirus, is er in verschillende andere plaatsen voor gekozen om de termijn van de prins met een jaar te verlengen. In Heesch gebeurt dat niet, omdat de prins hier altijd direct op carnavalsdinsdag aftreedt.