Geen straf voor Ossenaar die zichzelf verdedigde toen hij onderbuurman met kurkentrekker stak

Vakantie­park Roompot in Schaijk draait gewoon door: ‘Aantal afmeldin­gen valt reuze mee’

11:57 SCHAIJK - Bij Roompot Vakantiepark in Schaijk is niet echt veel te merken van het coronavirus. Tientallen gasten genieten er van hun geplande uitje. Hoogstens zijn er een paar afmeldingen, zo meldt directeur Charles Veerkamp. Erg stille boel is het ondertussen bij de internationale busterminal bij Het Witte Huis in Zeeland.