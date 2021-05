Geen Tim Akkerman, wel gewoon Danny Vera op Muze Misse in augustus

Geen paniek voor fans van Danny Vera , de singer-songwriter is in augustus gewoon te zien in het Jan Cunenpark. Eerder maakte de organisatie van Muze Misse bekend het festival, dat dit jaar voor het eerst twee dagen in plaats van één dag duurt, te verplaatsen van eind juli naar 28 en 29 augustus.

DI-RECT en Maan

Ook DI-RECT en Maan zijn gewoon van de partij. Zij staan zondag 29 augustus op het podium, net als Kraak & Smaak, Samantha Steenwijk, Lauwtje en MY BABY. Op zaterdag betreden naast Danny Vera ook Mell & Vintage Future, The Pilgrims en de Heesche rocker Mick Stender het podium.

Onbrekende naam

Een naam die niet meer te vinden is in de line-up is die van Tim Akkerman & The Ivy League. Ook Barrelhouse en Camilla Blue, beiden in juli nog op het programma, lijken in augustus niet te komen. De line-up wordt nog verder aangevuld.