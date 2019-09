Geen treinen tussen Oss en Den Bosch door aanrijding met een persoon

Bernhoven brengt oogheelkun­de onder in aparte Maashorst Oogkliniek

12:13 UDEN/OSS - Ziekenhuis Bernhoven in Uden brengt per 1 oktober alle oogheelkundige zorg onder in de nieuwe Maashorst Oogkliniek. Dat is een zelfstandig behandelcentrum binnen het ziekenhuis dat nauw samenwerkt met andere artsen en afdelingen binnen Bernhoven. Voor de patiënten verandert er niets.