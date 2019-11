Geen treinen tussen Wijchen en Oss door storing

Oss zet poort voorzich­tig open voor grote zonnepar­ken

17:25 OSS - Terwijl het aantal aanvragen zich opstapelt en inmiddels de 250 hectare aantikt, gaat het gemeentebestuur voorzichtig van start met het wegen van de eerste drie bescheiden zonneparken in Oss. De parken liggen aan de Munlaan (5 hectare), de Valendonkstraat in Berghem (1,4 hectare) en op het terrein van de rioolwaterzuivering in Oijen (in totaal 5 hectare).