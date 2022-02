Geen wijn- maar een koffieproeverij: 'Van je dagelijkse koffiemomentje nét wat meer genieten’

Update + video Storm Eunice: scholen in Oss sturen leerlingen en docenten uit voorzorg naar huis, winkels eerder dicht

OSS/HEESCH - Alle middelbare scholen in de regio Oss stoppen hun lesprogramma vrijdag rond het middaguur in verband met de naderende storm Eunice. ,,We willen het risico niet nemen dat een van onze leerlingen of medewerkers niet veilig thuiskomt", stelt rector Tom Brockx van het Titus Brandsma Lyceum.

18 februari