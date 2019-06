Geffen en Oss geteisterd door gaslekkages: netbeheerder schiet te hulp

Foutje gemeente: Osse clubs hoeven geen ozb te betalen over openbaar parkeerter­rein

12:13 OSS - De belastingaanslag die de Osse tafeltennisvereniging Return ontving over het gebruik van het parkeerterrein aan de Amsteleindstraat kan de prullenbak in. De gemeente erkent dat er een fout is gemaakt. Over openbare parkeerterreinen hoeft geen onroerend zaakbelasting (ozb) te worden betaald.