Geffen hoopt op Kemkenseffect voor leegstaande pastorie in dorp

Pater Falco Thuis (87) overleden

14:05 OSS/BOXMEER - Pater Falco Thuis (87) is zaterdag in zijn woonplaats Boxmeer overleden. Hij was in de jaren zeventig en tachtig hoofd van de wereldwijde karmelietenorde. Tussen 1963 en 1971 was hij prior van het karmelklooster in Oss. Vorig jaar werd Thuis door burgemeester Wobine Buijs nog onderscheiden voor zijn verdiensten in Oss.