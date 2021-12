Geffen toont volop belangstelling voor nieuwe woonwijk ‘t Veld

Strijd om de ruimte in het Geffense Veld: 250 woningen zorgen voor zorgen bij omwonenden en molenaar

GEFFEN - 250 woningen staan er gepland in de Geffense uitbreiding die ‘t Veld is gedoopt. Dat wordt woekeren met de ruimte. Want in hetzelfde gebied wordt een oude beek hersteld, een voedselbos aangelegd, een bijenmuseum uitgebreid en moet molen Zeldenrust zijn windvang houden.

