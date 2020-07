Geffen wil etentje voor ouderen na de zomer weer oppakken, dit keer in de Koppellinck

Update Dieven kraken wel Acropolis in Megen, maar níet de pinauto­maat

12:37 MEGEN - De pinautomaat in de gang van gemeenschapshuis Acropolis is in de nacht van zondag op maandag doelwit geweest van dieven. Het lijkt er op dat het de dieven niet gelukt is de inhoud van de pinautomaat te bemachtigen, ondanks een zorgvuldige voorbereiding.