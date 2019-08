Geffenaar (50) aangehouden voor zware mishandeling tijdens Puur Hollands Festival Nijmegen

Nog 74 huisjes erbij in 2020, en klaar is Charles

11:53 SCHAIJK - Het klinkt erg ver weg: 2020. Maar het is zo volgend jaar. Dan hoopt ondernemer Charles Veerkamp zijn vakantiepark in Schaijk met de bouw van nog eens 74 huisjes te voltooien. Daarover vertelt hij in deze laatste aflevering van de zomerserie Rond de Roompot.