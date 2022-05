Geffenaar bedreigde ex-vriendin in Oss, rechter ziet het als vooraankondiging gezinsdrama

De man ligt al jaren in de clinch met de Osse vrouw over de omgangsregeling met hun twee kinderen. Hij voelde zich in dat slepende conflict machteloos tegenover haar en stichting Veilig Thuis. De Geffenaar, die voor de ruzie nooit in aanvaring kwam met de politie, ging de afgelopen jaren hierdoor al meerdere keren over de schreef.