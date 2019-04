Geffenaar hangt celstraf boven het hoofd na diefstal

DEN BOSCH/GEFFEN - Een 33-jarige Geffenaar en een 45-jarige man uit Breda worden verdacht van de diefstal van een vrachtwagen in Veghel. Deze diefstal zou gepleegd zijn in 2017. De verdachten zelf zwijgen in alle toonaarden.

Politiemensen herkenden het tweetal na het zien van camerabeelden uit 2017.

De mannen ontkenden desondanks alle betrokkenheid bij de diefstal. Ze weigerden ook een verklaring af te leggen: de Bredase verdachte kwam niet opdagen bij de recente behandeling van zijn zaak in Den Bosch.

Beelden

De verdachten sloegen volgens de aanklager op 17 juni 2017 toe in Veghel. Op de beelden was te zien hoe twee mannen een blauwe personenauto parkeerden bij een afgesloten bedrijventerrein. Een van de verdachten klom vervolgens over het hek en maakte daarna van binnenuit de poort open. Hij stapte in een geparkeerde vrachtwagen en reed hiermee weg. Zijn kameraad stond op de uitkijk, stapte achter het stuur van de blauwe auto en reed achter de gestolen truck aan.

Schuldig

Twee maanden later zouden de mannen zich opnieuw schuldig hebben gemaakt aan een inbraak. Volgens het Openbaar Ministerie haalden ze bij een bedrijventerrein in Raamsdonksveer op 6 augustus 2017 twee jerrycans weg. Op de vluchtauto hadden de verdachten gestolen nummerplaten bevestigd. Dat was de reden dat de auto diezelfde dag nog door agenten werd onderschept.

Het Openbaar Ministerie eiste bij de rechter een celstraf van acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk tegen de Geffenaar, voor de twee inbraken en een inbraakpoging in Oss. De Bredanaar zou een celstraf moeten uitzitten van een jaar, waarvan vier maanden voorwaardelijk.