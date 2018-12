Geffenaar van het Jaar bedankte voor ‘politiek wespenest’

Harry Peters (66) is hard op weg naar een lintje. De verkiezing Geffenaar van het Jaar was een voorbode. Zijn verdiensten voor het dorp en de nabije regio rijgen zich aaneen. ,,Ik heb een goed gevoel over 2018." Maar de politiek in? Nee, bedankt.

Een verdwaalde kip doolt door zijn achtertuin aan de Kouwe Noord. ,,Die moet ik nog kortwieken." Allicht zal Harry Peters dan even in zijn agenda moeten kijken wanneer, want hij heeft het druk-druk-druk.

Lees ook Harry Peters is Geffenaar van het jaar 2018 Lees meer

Volledig scherm Harry Peters voor zijn geliefde kerk in Geffen. © Van Assendelft Wat voor jaar was 2018 voor u?

,,Het was een goed jaar. We zijn gezond. We hebben twee gezonde kinderen, vijf mooie kleinkinderen. We hebben het allemaal gezellig samen. Trots ben ik erop dat ik Geffenaar van het Jaar geworden ben. Dat maakte 2018 wel zeer speciaal. Druk bezig geweest met de uitbreiding van het arboretum; we wachten nog op een go van de gemeente. Reuze blij dat onze kerk eindelijk klaar is voor de toekomst. Goed dat eindelijk gestart is met nieuwbouw voor ons gilde. Al met al heb ik een goed gevoel over 2018.”



Wat drijft u om zo'n bezige bij te worden?

,,Ik had een drukke baan tot 2014 met werkweken van tachtig uur. Ik was financieel directeur van het beursgenoteerde Swedish Match. Ik ben niet een man om achter de geraniums te zitten. Wat me gedreven heeft, weet ik eigenlijk niet zo. Het zit gewoon in me. Een soort automatische piloot. Ik ben iemand die zijn mond niet houdt als-ie ergens iets van vindt. Dan kom je boven het maaiveld uit en weten ze je te vinden. Ik ben een vasthouder. Ik kan mensen inspireren en enthousiasmeren. Ik ben positief, zie altijd kansen. Maar je moet wel een dikke huid hebben."

Kunt u daar een voorbeeld van noemen?

,,Bij het arboretum zat een dassenburcht. De dieren zijn al lang en breed weg. Maar de stichting Das en Boom dwingt ons toch een kunstburcht te gaan maken. Dat is inmiddels een handhavingskwestie geworden. Punt is dat je niet eens mag graven. Want dit is een oude vuilstort. Dan denk ik: waar gaat het over? Ik kan me danig opwinden over mensen die dwarsliggen. En die kom je overal tegen. Dat moet je ook weer naast je neer kunnen leggen."

Was u in uw jeugd al zo actief?

,,Ik kom uit een grote familie in Wijchen. Ben katholiek opgevoed. Zes jaar naar seminarie geweest, eerst in Megen bij de Franciscanen. Daar heb je allerlei clubjes. Ik deed veel aan sport, tafeltennis en biljart. Die tijd heeft me mede gevormd. In leren omgaan met mensen van allerlei pluimage. In het familiebedrijf thuis was het een hectiek van jewelste. In Megen kreeg ik de rust om me te ontwikkelen. Ik ben de middelste in de familie, een bruggenbouwer. Zo analyseer ik het wel eens voor mezelf. Iemand die ze vragen als bemiddelaar. Ik kan mensen bij elkaar brengen."

Dat kleinseminarie, dat was het dus toch niet?

,,Van mijn klas en die eronder en erboven is niemand priester geworden. Toen had je de leegloop van de seminaries. Je ziet je vriendenclub helemaal gek worden van de Rolling Stones en Beatles. Dan gaat het kriebelen. Je vraagt je af: wat doe ik hier? Voluit heb ik genoten van de jaren '60. Naar het seminarie gaan was een vrije keuze, maar sterk gedreven door mijn ouders. Ik was 11 of 12 jaar. Eruit stappen doe je dan ook niet zomaar.”



,,Ze bleken het uiteindelijk helemaal niet erg te vinden. Maar dan moest ik wel iets gaan doen. Dus heb ik twee jaar in de houtzagerij van mijn vader gewerkt. Met de cirkelzaag blokjes zagen voor pallets en leien voor de molenbouw. Daarna ben ik in de papierindustrie terechtgekomen. En later ben ik bedrijfseconomie gaan studeren. Uiteindelijk tot mijn veertigste in de avonduren. Ik ben nogal een laatbloeier. Heb mezelf opgewerkt.”

Harry Peters komt uit Wijchen en woont vanaf 1983 in Geffen. Stond aan de wieg van het gilde en arboretum. Hij trok de kar van de restauratie van de Maria Magdalenakerk. Zit in de commissie Religieus Erfgoed, samen met Roel Augusteijn en Caspar de Bonth. Is de nieuwe voorzitter van de stichting Landschapsbeheer Oss, per 1 januari 2019. Zit ook in de raden van toezicht van Jozefoord (Nuland) en de Zusters van het Heilig Hart (Nijmegen). Peters is bedrijfseconoom en was financieel directeur Swedish Match.

Hoe kwam u eigenlijk in Geffen terecht?

,,Mijn vrouw Marijke komt uit Berghem. We zochten een huis in de buurt, dat was 1983. Vandaaruit pendelde ik anderhalf jaar naar Maastricht en een jaar naar Schiedam. Ik werd meteen lid van de tennisclub bij ons tegenover. Zo ben ik in het verenigingsleven gekomen. Binnen no-time was ik voorzitter. We hebben een nieuw clubhuis gebouwd en kunstgrasbanen aangelegd. Vandaar ging het verder met Geffen 700, gilde en restauratie van de kerk. Die draag ik allen een heel warm hart toe.”



,,Het kerkgebouw is 720 jaar oud. Mooi om aan volgende generatie door te geven. Hij kan weer vijftig tot honderd jaar vooruit. Door tegenvallers leek de restauratie soms een gebed zonder end. Ik ben er trots op dat we het met zijn allen gedaan hebben. Met kerstmis gingen de klokken voor het eerst na een half jaar weer luiden. Als teken dat de toren echt af is."

Dus nu kunt u op uw lauweren gaan rusten?

,,Nee, niet echt. Ik zit in de commissie religieus erfgoed. Die buigt zich over de toekomst van de 65 monumenten in de gemeente Oss. Eind 2019 hopen we een rapport te presenteren aan de politiek. Verder kwam de stichting Landschapsbeheer op mijn pad. Ik ben gevraagd voorzitter te worden. Dat sluit aan bij mijn inspanningen voor het arboretum. Er zijn verschillende clubjes actief in de zogeheten groene long aan de zuidkant van Oss. Het zou mooi zijn als ik die kan laten samenwerken en kan verbinden."