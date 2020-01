Geffenaar wint pittige crossloop op Witte Ruysheuvel

De loop op circuit De Witte Ruysheuvel is het vierde onderdeel van de wintercompetitie in Oss en omgeving. Het is ook de cross waarin het meest geklommen moet worden. Samen met de modderige ondergrond maken de vele hellingen en springbulten de cross zwaar.

Rick Hendriks legde zondagochtend op het circuit acht rondjes af in 35:07 minuten. Snelste vrouw werd Ilse van de Wijgert uit Maastricht. In de korte cross over vier rondes zegevierden Tony de Groot (Boxtel) en Wendy den Brok (Oss).