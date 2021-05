Geffense Eetkamer van start: na ruim een jaar mogen ouderen weer samen aan de dis

GEFFEN - De Gasterij is dood, leve de Eetkamer! Maandag konden zelfstandig wonende ouderen in Geffen na ruim een jaar weer gebruikmaken van een gezamenlijke warme maaltijd. ,,Ik kan nog goed zelf koken, maar dit is veel gezelliger.”

,,Wij doen het niet meer, zoek het maar uit.” Dat was volgens Theo Willemse in een notendop de boodschap die de Geffense gemeenschap twee jaar geleden kreeg van BrabantZorg. De professionele zorgorganisatie kondigde in 2019 een verbouwing aan van De Heegt en voorzag geen plek meer voor het sociale restaurant dat de Gasterij heette. De ouderen uit de aanleunwoningen en van buiten het seniorencomplex waren weer op zichzelf aangewezen, tenzij er een alternatief zou worden opgetuigd.

Geffen Zorgt nam de handschoen op. Deze vrijwilligersorganisatie had met Kom d'r In al een inloopruimte op poten gezet voor inwoners die de eenzaamheid willen doorbreken. Maar het voorschotelen van een dagelijkse warme maaltijd bleek nog heel wat meer voeten in aarde te hebben. ,,In eerste instantie wilden we graag in Het Oude Klooster blijven, omdat de bewoners van de aanleunwoningen dan niet over straat hoeven. Maar de gemeente wilde daar niet in investeren. We werden min of meer naar De Koppellinck gedwongen.”

Volledig scherm De Geffense Eetkamer is de hele week open, behalve op zon- en feestdagen. Vrijwilligers serveren de gerechten die door de Smaakhelden uit Rosmalen worden bereid. Bijtijds reserveren is noodzakelijk.

Kwetsbare doelgroep

En dus werden er een professionele stoomoven en een grote koelkast geïnstalleerd in het multifunctionele centrum, waar ook de basisschool in is gevestigd. Die apparatuur is er overigens niet dankzij de gemeente gekomen. Willemse benadrukt dat de benodigde investering van ruim tienduizend euro is opgebracht door lokale bedrijven en een paar stichtingen. Dat de Geffense Eetkamer nu al open kan, terwijl alle reguliere restaurants dicht moeten blijven is wel expliciet kortgesloten met de gemeente. ,,Omdat het om een kwetsbare doelgroep gaat, mag dit.” De gasten zijn trouwens veelal gevaccineerd, maar dat is geen voorwaarde.

Toos van den Bergh en Mien van der Doelen behoren tot de eerste gasten die aanschuiven. Mien (81) stond jarenlang achter de toonbank van haar supermarktje aan de Kloosterstraat, Toos (80) was bekend van haar snackbar aan de Vlijmdstraat. Ze hebben het gezamenlijk eten bij de Gasterij gemist. ,,Vooral omdat er door corona vrijwel niks anders te doen was", vertelt Toos. Nog voor de eerste hap binnen is broeden ze al op plannen om leeftijdsgenoten over te halen om ook mee te gaan naar de Geffense Eetkamer. ,,Je bent er toch even uit.”