Geffense hovenier mag thuis niet zagen en kloven

Woensdag rapport Onderzoeks­raad voor Veiligheid over toelating Stints

14 oktober DEN HAAG - De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert woensdag een rapport over de manier waarop de Stint is toegelaten tot de openbare weg. Aanleiding is het dodelijke ongeluk met een Stint vorig jaar in Oss. De Raad keek niet naar dat ongeluk zelf, maar wel naar de regels en veiligheidseisen die er golden en naar de manier waarop de Stints zijn getoetst voordat ze de weg op mochten.