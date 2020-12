Geffense Kwis: het goede voorbeeld voor latere dorpskwissen die wél doorgaan

GEFFEN - Kennen we iemand die de Noorse taal machtig is? Heeft er nog een van ons vijf zegels van de Jumbo Glazenactie? En wie is er dit jaar op berenjacht geweest in het dorp? Het waren waarschijnlijk een aantal vragen die in heel wat appgroeps rondgingen in Geffen, waar zaterdagavond de negende editie van de Geffense Kwis werd gehouden.

December is de maand van de dorpskwissen normaliter en dat is dit jaar niet anders. Maar het aantal is in 2020 wel een stuk lager omdat onder meer de organisaties van Berghem en Heesch een jaartje oversloegen vanwege corona. Geffen besloot anders en zag dat toch nog 33 teams een poging waagden om zich een jaar lang de slimste van het dorp te mogen noemen. Geen slechte score vergeleken met de 45 ploegen van 2019.

Er bleef genoeg charme over

De organisatie drukte iedereen op het hart om de richtlijnen te volgen. Met z’n allen in één huis zitten met wat lekkere drankjes en hapjes op tafel was er dan ook niet bij. In plaats daarvan allemaal subgroepjes of individuen die via digitale communicatiemiddelen met elkaar in verbinding stonden. Ook de geheime proef kon geen doorgang vinden.

Veel charme was daarmee weg, maar in de praktijk bleef er toch genoeg over. De organisatie had een mooie en afwisselende kwis samengesteld, waarbij de deelnemers de tijd hard nodig hadden om na zes uur speeltijd het antwoordenboekje in te kunnen leveren. Ook dat was anders dan anders; dat gebeurde nu met een drive thru. Om 23.30 waren alle boekjes ingeleverd en kon het evalueren binnen de teams gebeuren. Ook per app veelal.

Voor de fanatieke kwissers: nu op naar onder meer Oss en Nistelrode. Geffen heeft het goede voorbeeld gegeven.

Volledig scherm In het nieuwe wijkje rondom De Koppellinck stond even een flinke rij auto's in de wacht om het antwoordenboekje in te leveren. © Arjen van Vugt