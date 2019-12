Geffense Kwis voor tweede jaar op rij gewonnen door ‘polderteam’ Kwis't

Heilige huisjes gaan tegen de vlakte om dorpskwis fris te houden

27 december UDEN/BERGHEM/GEFFEN - Een kinderkwis, speciale versie voor kleine teams of zelfs een heel andere datum. Nu de populariteit van de dorpskwis over z'n hoogtepunt is, worden de grote verandering niet langer geschuwd. ,,Je moet er voor zorgen dat íedereen mee kan blijven doen.”