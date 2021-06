Geffense oranjekoorts boet niks aan kracht in

Bij voetbalclub Nooit Gedacht in Geffen is het stil wanneer de nationale elftallen van Nederland en Oostenrijk het veld van de Johan Cruijff Arena op lopen. ,,De kantine is alleen geopend wanneer er trainingen of onderlinge wedstrijden van de jeugd zijn, tot maximaal 22.00 uur”, weet kantinebeheerder Hanneke Kiekeboom. Een wedstrijd kijken die om 21.00 uur ’s avonds pas begint, zit er dan dus niet in. Maar dat betekent niet dat de club het EK ongemerkt voorbij laat gaan. ,,In mei is er een oranjetoernooi voor de jeugdleden geweest wat echt supergezellig was”, vertelt ze, en in de voetbalpoule die de club opgezet heeft dingen ruim 70 leden mee om de prijzen.