Geffense Plas: ‘Waarom verlost niemand die arme pachter uit zijn lijden?’

A50 vanuit Oss richting Arnhem deels afgesloten na ongeval, verkeer wordt omgeleid

11:55 OSS - De A50 vanuit Eindhoven in de richting van Arnhem is deels afgesloten door een ongeval. De linkerrijstrook is dicht voor bergingswerkzaamheden. Verkeer staat vanaf Oss-Oost in de file.