Geffense Sjaan Jagers viert gouden jubileum bij MSD in Oss

Man (25) nam valse tientjes mee naar Osse carnaval en stal kip bij Albert Heijn

19 augustus DEN BOSCH/OSS - De 25-jarige P. V. wilde tijdens het Osse carnaval als ‘gulle gever’ op stap. Daarom had hij een stapel valse tientjes gekocht. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd hiervoor veroordeeld door de rechtbank in Den Bosch. Maar het in het bezit hebben van vals geld was niet het enige waarvoor hij terecht stond.