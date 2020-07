Geffense vrienden bouwen zelf Zwarte Cross: ‘Dit is ook heel mooi’

Normaal gesproken zouden Sanne van Bergen (23), Laure van Rijn (23) en hun vele vrienden dit weekend hun biertjes aan het drinken zijn in de Megatent of in de Tirolerbar op het festivalterrein in Lichtenvoorde. Of waren ze naar de cross aan het kijken.

En er zou daarna gekampeerd worden, met vele tienduizenden tegelijk. Maar het zijn geen normale tijden, en hun geliefde Zwarte Cross, het grootste betaalde festival van Nederland, gaat net als alle andere zomerfestivals in hun oorspronkelijke vorm niet door.

Volledig scherm Het feestterrein. © Levie Vriend

,,Dus besloten we de Zwarte Cross hier maar naartoe te halen, om toch een beetje het festivalgevoel te krijgen”, zeggen de twee lachend in de achtertuin van vader John van Bergen aan de Groenstraat, die dit weekend dienstdoet als Mainstage. ,,En dat is heel aardig gelukt, al zeggen we het zelf. We zeiden van tevoren tegen elkaar: als we het doen, doen we het goed.''

En dus staken vrienden Luuk, Laure, Stan, Thijs, Jeroen, Jorn en Sanne een paar weken geleden de koppen bij elkaar om 'Zwarte Cross XXS 2020' te organiseren, dat van zaterdag tot zondagavond duurt. En er werd aan alles gedacht. Zo is er een frietkar geregeld, is er een plaszuil, staat in de ruime tuin een podium waar om de beurt muzieksetjes van dertig minuten worden gedraaid, is de befaamde Beugelbar en Tirolertent nagemaakt, ontbreekt uiteraard crossbaan de 'Playa Gasolina' niet, inclusief hottub, én is er een heuse festivalcamping ingericht.

Volledig scherm De organisatie van Zwarte Cross XXS 2020. © Levie Vriend

En dan wordt ook nog aan de coronamaatregelen gedacht: er staat desinfectiemiddel en het houden van afstand wordt ook waar mogelijk gedaan. Alles om hun favoriete feestje na te bootsen. ,,Het gaat op de Cross niet om de muziek of om grote artiesten, maar vooral om gezelligheid. Dat willen we hier ook bereiken”, zegt Van Bergen.

Dat lukt goed, want de in totaal vijftig vrienden op het 'festival' vermaken zich meer dan prima. Er wordt volop gedronken en gelachen. ,,Je wil niet weten hoe graag ik bij de echte Zwarte Cross had willen zijn, maar dit is ook heel mooi'', zegt Koen Hofstraat (24), die net een bak friet heeft gehaald en zelf drie keer op de Zwarte Cross is geweest. ,,Ik geniet hier echt met mijn vrienden, en van de muziek. Het leuke is dat er voor ieder wat wils is. We hebben Tirolermuziek, BZB, en eindigen waarschijnlijk met hardcore.''

Zoals het op de meeste weekendfestivals gaat, en dus ook op Zwarte Cross XXS, eindigt de muziek buiten zo rond 1 uur 's nachts. ,,Maar het zal een kort nachtje worden, gok ik zo”, zegt Hofstraat lachend.

Volledig scherm Ook de Playa Gasolina ontbreekt niet. © Levie Vriend

Volledig scherm De hottub. © Levie Vriend