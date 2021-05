Gehandicapte Berghemse wijkagent heeft geen recht op smartengeld

Hoe het schrijven van brieven resulteer­de in een diamanten huwelijks­ju­bi­le­um

30 april OSS – Het schrijven en versturen van brieven. Dat is hoe je een relatie vroeger – zo’n zestig jaar geleden – in stand hield. Voor Udy Mayer was het zelfs een manier om het hart van Deanna Maandag voor zich te winnen. Hij trok de stoute schoenen aan en slaagde in zijn poging om van het meisje dat hij negen maanden voor zijn eerste brief ontmoette, zijn liefdespartner te maken. Later zelfs zijn vrouw. Deze week viert het koppel hun diamanten huwelijksjubileum.