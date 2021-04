Gekapte eiken staan als zitbanken weer bij rotonde Heesch

Het was vrijdagochtend maar een klein klusje voor de aannemer. In het vers aangelegde plantsoentje naast de rotonde in de Graafsebaan bij Heesch werd een houten bank geplaatst. Een massief blok van blank eiken, met bovenop drie zetels en aan de achterkant een dikke laag schors. Dit was een van de twee bomen die hier 175 jaar lang stonden en vorig jaar plaats moesten maken voor de rotonde.

„Eigenlijk moeten we er nog een bordje of zo met uitleg bij zetten”, sprak wethouder Rein van Moorselaar toen hij de bank kwam bekijken. Het was Van Moorselaar die vorig jaar besloot om de gerooide bomen te behouden. „Gewoonlijk neemt het bedrijf dat bomen rooit ze ook mee, voor het hout. In dit geval hadden mensen mij erop gewezen dat we iets met deze eiken moesten doen. Vanwege het historische besef en ook als blijk van waardering voor de omgeving waarin deze bomen altijd gestaan hebben.”