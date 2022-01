Geld voor atelier Ravenstein en Osse productie over margarine-erfgoed

Eerstgenoemde is bezig met de productie Boterbazen en krijgt voor de voorbereidingen 10.000 euro. Dit beoogde project, dat verwijst naar de boterfabrikanten van weleer, moet komende zomer herbestemmingen van onder meer industrieel erfgoed waar Oss rijk aan is in beeld brengen. Zakelijk en artistiek leider Marjolein Buijs is blij met de geldelijke steun van het Prins Bernhard cultuur Fonds. ,,Daarmee kunnen we enkele cultuurmakers die meehelpen, betalen.” Het project staat nog in de kinderschoenen, dus de precieze vorm van Boterbazen is niet bekend.

Atelier Ravenstein

In Ravenstein krijgt Atelier Alex van kunstenaar Alex van der Heijden 2400 euro voor zijn project Kersgedachten, dat hij nog voor de zomer wil uitrollen in Uden. ,,Ik wil daar in overleg met mensen om te kijken of we op een mooie plek, bijvoorbeeld in een wijk als de Bogerd of Vijfhuis, een kersenboom kunnen realiseren of een grote kers. Een plek waar iedereen vervolgens een zogenoemde ‘kersgedachte’ kwijt kan, een herinnering of iets moois dat iemand gemaakt heeft.” Van der Heijden wil daarmee de warme gevoelens opwekken van mensen als ze terugdenken aan de tijd dat Uden nog een echt kersendorp was.

Vooral de zogenoemde Udense Zwarte en Udense Spaanse zijn heel bekende, echte Udense kersensoorten. In 1935 produceerden de Udense kersentelers bijna twee derde van de totale Brabantse productie, volgens informatie van het Brabants Historisch Informatiecentrum. Na de oorlog ontstonden in Uden ook de Udense Kersenfeesten, met als symbool Peerke Verschiet, een grote vogelverschrikker die het fruit moest beschermen. In de jaren 60 kwam de klad in de Udense kersenteelt.