Gele hesjes starten nu ook met demonstraties in Oss

Hoeveel betogers er zaterdag in Oss op de been komen durft organisator Richelle Willgers zelfs niet bij benadering te voorspellen. ,,We hebben een Facebookgroep met ruim zeshonderd leden. We hopen natuurlijk dat een flink deel van deze leden komt. Maar ook als de opkomst tegenvalt gaan we door. Het blijft zeker niet bij deze ene demonstratie.”

In Arnhem kwamen bij een eerste betoging slechts twaalf deelnemers opdagen. Dat kan in Oss beter, denkt Willgers. ,,We hebben een fanatieke kern van tien mensen die sowieso komt. En als ik zie hoe groot het ongenoegen onder de mensen is, dan moet het een veelvoud worden.” Willgers roept deelnemers op zich vooraf aan te melden. ,,Het zou heel fijn zijn als we weten hoeveel mensen we ongeveer mogen verwachten.”