Gele hesjes tellen de stemmen in Bernheze

Naast gele hesjes voor de tellers zijn er ook groene, oranje en rode te zien in de raadszaal. Een heel systeem is opgetuigd voor deze deelname aan ’centraal tellen', een proef waaraan deze donderdag in tientallen gemeenten in het land gewerkt wordt.

De proef moet uitwijzen of het tellen beter gaat als het niet ’s avonds direct na de verkiezingen gebeurt, maar de volgende dag in alle rust en met frisse mensen. De stemmen in Bernheze zijn woensdagavond alleen per partij geteld. De tweede telronde, waarbij per kandidaat gekeken wordt, is verplaatst naar de proefopstelling donderdag.