Geluid pont Lith binnen de norm; dijkbewoners leggen zich er niet bij neer

Tonnen gemalen steen uit de lucht: ‘Operatie steenmeel’ start maandag in de Maashorst

6:30 UDEN - Maandagochtend start in de Maashorst ‘operatie steenmeel’, waarbij een helikopter grote partijen gemalen steen over de bossen gaat uitstrooien. In enkele dagen tijd wordt in totaal bijna 600.000 kilo gedropt.