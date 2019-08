Gelukkig óók een klein beetje Vinextriestheid in walhalla tuinliefhebbers

Toen de vrouw bij de receptie zei dat het park 22 hectare groot was, knikte ik glazig, want ik heb geen idee hoeveel dat is. ,,Tweehonderd tuinen. Als je alles wil zien ben je vijf uur aan het lopen'' legde ze uit. Nou is vijf uur lopen al niet iets dat ik dagelijks doe, maar vijf uur kíjken lijkt me haast onmogelijk.

Dat was het ook. Sinds ik twee jaar geleden mijn postzegel verruilde voor mijn huidige ruime Vinex-tuin, ben ik geïnteresseerd in tuinen. Vooral ook omdat ik denk dat tuinen, in theorie, rustgevende plekken kunnen zijn, waar je op je knieën rozen snoeit met een zonnehoedje op en tuinhandschoentjes aan.