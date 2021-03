Gelukt: 't Palet heeft voor 20.000 euro een nieuw groen schoolplein dat uitnodigt tot meer bewegen

Les in het mini natuurtheater

Volgens juf Noortje van de Ven is het effect al duidelijk. ,,De kinderen hebben veel meer mogelijkheden tot spel. Je ziet ze hier in kleine groepjes bewegen zoals het bedoeld is. En de natuur is veel dichterbij, we kunnen er veel meer mee.’’

Kinderraad dacht en besliste mee

Vanaf het begin was de kinderraad betrokken bij het bedenken en uitwerken van de plannen. Lena uit groep 7 en Steef en Olef uit groep 8 zitten in die kinderraad. Ze zijn het erover eens dat hun nieuwe speelhoek mooi is geworden en ze vonden het leuk om mee te beslissen hoe het eruit ging zien. ,,We vroegen meningen aan de hele school’’, zegt Lena. ,,En we hebben geprobeerd daar rekening mee te houden’’, vult Olef aan. Lena: ,,Het is best groot, je kunt lekker rondrennen.’’