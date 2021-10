Gemeente Bernheze tekent duurzaamheidsakkoord met woningcorporaties en waterschap

De handtekeningen werden woensdagmiddag gezet in de buitenlucht aan de Oude Torenweg in Nistelrode. ,,Eigenlijk staan we hier nu in mijn achtertuin”, grapt wethouder Rien Wijdeven. Hij woont namelijk een paar deuren van het veldje vandaan.

Volgeboekt insectenhotel

De wethouder is enthousiast over het akkoord. ,,Het is een mooie samenwerking tussen de gemeente en de woningcorporaties en ik ben bijzonder blij dat ook waterschap Aa en Maas erbij betrokken is. We gaan er met zijn allen de schouders onder zetten om Bernheze te verduurzamen.”

Zo gaan de woningcorporaties zorgen dat ‘hun’ woningen in Bernheze energiezuinig worden, bijvoorbeeld door de huizen goed te isoleren en zonnepanelen te plaatsen waar mogelijk. Het waterschap gaat kennis en kunde delen als het gaat om droogte en wateroverlast in de bebouwde omgeving.

Insectenhotel

De eerste stap naar duurzaamheid werd meteen gezet: vlakbij de herinneringsboom voor coronaslachtoffers, waarvan er in iedere kern van Bernheze eentje staat, is vanaf nu een heus insectenhotel te vinden om de biodiversiteit te vergroten. ,,Het is al helemaal volgeboekt hoorde ik”, grapt Carly Jansen, bestuurder van woningcorporatie Mooiland.

Wethouder Rien Wijdeven ondertekent als eerste het duurzaamheidsakkoord.

Startpunt

Wat de inwoners van Bernheze daar in de praktijk van gaan merken? ,,Nu nog niks. Dit is echt een startpunt. Het wordt een hele grote opgave die we de komende vijf jaar gaan uitvoeren. Alle partijen hebben geld ingelegd om de plannen handen en voeten te geven. Ik verwacht er in ieder geval heel veel van”, aldus wethouder Wijdeven.