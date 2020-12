Gemeente draagt 3000 euro bij aan kap van gezonde eiken Raadhuislaan Oss

Drie rechters buigen zich over geiten­vraag­stuk Herpen

9 december DEN BOSCH/HERPEN - Mag een geitenhouder nabij de kom van Herpen zijn veestapel uitbreiden met 1500 melkgeiten of zet de gemeente Oss hem terecht de voet dwars? Over die vraag buigt de meervoudige kamer bestuursrecht in Den Bosch zich.