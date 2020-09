Gemeente dreigt droomhuis van Flip en Brenda te verpesten, nog vóór het gebouwd is

Fanfare Lith brengt serenade aan het dorp op YouTube

22 september LITH - In de aanloop naar het honderdjarig bestaan in 2021 brengt Fanfare Lith met een muziekvideo op YouTube een ode aan het eigen dorp. Het is een eigentijdse variant van Het Dorp van Wim Sonneveld. Bedoeld om iedereen in deze coronatijd een hart onder de riem te steken.