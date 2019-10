Gemeente: geen gevaar op instorten kerk Ravenstein

OSS - Inwoners van Ravenstein hoeven niet te vrezen dat het dak van de Luciakerk in hun stadje instort. Dat schrijft het gemeentebestuur van Oss in reactie op vragen hierover van D66. Wel heeft het college begrip voor de sluiting van de kerk, omdat delen van het stucwerk naar beneden kunnen komen.

Het parochiebestuur van Heilige Johannes de Doper houdt de Ravensteinse kerk al bijna drie jaar gesloten vanwege het risico voor bezoekers. Sindsdien zijn enkele onderzoeken uitgevoerd naar de bouwkundige staat van het gebouw. In het ene rapport wordt geconcludeerd dat het risico voor bezoekers van de kerk minimaal is, in het andere wordt vastgesteld dat de houten kapconstructie ernstig is aangetast en moet worden gerestaureerd.

D66 stelde vorige maand vragen hoe het nu werkelijk gesteld is met de veiligheid van de kerk. Daarop hebben deskundigen van de gemeentelijke afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) een inspectie uitgevoerd. ‘Conclusie is dat op dit moment de veiligheid in de openbare ruimte niet in gevaar is, ook niet voor onderdelen. Er hoeven geen maatregelen te worden getroffen. Wel is er in de kerk risico op het vallen van stucwerk. Wij begrijpen daarom de maatregel van de eigenaar om de kerk gesloten te houden voor publiek.’