Gemeente grijpt in bij illegaal geplaatste 5G-antennes op kerk van Megen

Oss wil Vorsten­graf­donk, De Geer óf De Bulk uitbreiden in plaats van een nieuw bedrijven­ter­rein

6:11 OSS - Geen nieuw bedrijventerrein, maar uitbreiding van één bestaande locatie. Dat is volgens Oss hét antwoord op de snelgroeiende vraag naar industriegrond in de gemeente. Over een jaar of tien moeten de eerste MKB’ers hun deuren openen op de uitbouw van Vorstengrafdonk, De Geer óf De Bulk bij Ravenstein.