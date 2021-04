Gemeente Landerd en paardenbedrijf Schaijk met elkaar rond de tafel over trainingen

Na 44 jaar gaan de seinen op rood voor deze modelbou­wers: ‘Alles gaat naar de stort’

16 april OSS - Na 44 jaar is het gedaan met De Wissel. De modelbouwers uit Oss voelen zich in de steek gelaten in hun zoektocht naar een nieuw onderkomen en heffen hun vereniging nu met pijn in het hart op. ,,Kijk nog maar eens goed, want het gaat waarschijnlijk allemaal naar de stort.”